Лавров заявил о готовности работать с новым правительством Венгрии

Лавров: Россия готова сотрудничать с новым правительством Венгрии

Россия готова сотрудничать с новым правительством Венгрии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Мы готовы выстраивать отношения с новым правительством», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, перспективы совместной работы Москвы и Будапешта «зависят от того, как это правительство понимает свои национальные интересы».

Ранее глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что готов принять звонок от президента России Владимира Путина. Он также отметил, что новое правительство Венгрии будет готово к прагматичному сотрудничеству с Москвой.