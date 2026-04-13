17:24, 13 апреля 2026

Лавров заявил о готовности работать с новым правительством Венгрии

Виктория Кондратьева
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Россия готова сотрудничать с новым правительством Венгрии, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Его цитирует ТАСС.

«Мы готовы выстраивать отношения с новым правительством», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, перспективы совместной работы Москвы и Будапешта «зависят от того, как это правительство понимает свои национальные интересы».

Ранее глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что готов принять звонок от президента России Владимира Путина. Он также отметил, что новое правительство Венгрии будет готово к прагматичному сотрудничеству с Москвой.

    Последние новости

    Мадьяр поддержал снятие санкций ЕС с России при одном условии

    Курс евро упал ниже 90 рублей

    Букмекеры предсказали победителя чемпионата Англии по футболу

    Пассажиры заплатили за билеты в Петербург и остались без перелетов по вине авиакомпании

    Раскрыто «правило тарелки» для эффективного похудения

    В нападении на женщину заподозрили человека-волка

    Россиянам назвали защищающий сосуды продукт

    Вербовщик рассказал об откровенном разговоре с молодым россиянином перед отправкой на СВО

    Жители российского города пожаловались на разваливающийся памятник военным

    Мужчины вынудили пенсионера продать жилье и поплатились

    Все новости
