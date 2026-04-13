12:43, 13 апреля 2026

Mercedes Мэрилин Монро продадут за миллионы рублей

Майя Пономаренко
Фото: 1996-98 AccuSoft Inc. / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Автомобиль марки Mercedes-Benz, который принадлежал актрисе Мэрилин Монро, продадут на аукционе за миллионы рублей. Подробности публикует New York Post (NYP).

Речь идет о Mercedes-Benz 170 S 1950 года выпуска, в багажнике которого обнаружили эмблему с инициалами знаменитости. Кроме того, на полированной приборной панели из орехового дерева также размещена изготовленная на заказ золотая табличка с ее инициалами.

Материалы по теме:
Мечта нацистов и звезд Голливуда Как выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
Мечта нацистов и звезд ГолливудаКак выглядят уникальные машины, за которыми гоняются миллионеры
21 августа 2019
Членовозы союзного значения В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Членовозы союзного значенияВ каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
14 июня 2019

Машину выставят на аукцион Iconic Auctioneers, стоимость лота оценивается в 21 тысячу долларов (1,6 миллиона рублей). Однако эксперты считают, что на самом деле авто продадут более чем за 200 тысяч долларов (более 15 миллионов рублей). «Возможность купить такую машину выпадает крайне редко», — пояснил автомобильный эксперт Стив Кин.

В феврале куртку Арнольда Шварценеггера из «Терминатора» также решили продать на аукционе за миллионы рублей.

