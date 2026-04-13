Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
16:27, 13 апреля 2026

Названо допустимое количество майонеза в день

Нейрогастроэнтеролог Симаков: Майонез может быть лишним при обилии жиров в меню
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал, сколько майонеза можно съедать в день без вреда для здоровья. Допустимую суточную норму продукта он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, многое зависит от общего рациона человека. Если меню включает колбасу, сыр, жирное мясо и выпечку, даже небольшое количество этого соуса может быть лишним, тогда как при более легком рационе майонез легко вписывается в меню.

Симаков пояснил, что ориентироваться стоит на общую норму жиров. Они должны составлять около 30 процентов суточной калорийности, из которых насыщенные жиры не должны превышать 10 процентов. «Ориентироваться можно на 0,8-1 грамм жира на килограмм массы тела в сутки для полноценного питания», — отметил врач. Он также добавил, что важно соблюдать баланс между растительными и животными жирами.

Эксперт подчеркнул, что майонез часто добавляют в блюда, не учитывая его при подсчете калорий, однако даже небольшие порции этого соуса в течение дня могут значительно увеличить калорийность рациона.

Ранее диетолог Саманта Питерсон рассказала о плюсах несвежих макарон для здоровья. По ее словам, в остывших макаронах содержатся устойчивые крахмалы, которые, попадая в кишечник, действуют как пребиотическая клетчатка и питают полезные кишечные бактерии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль назвал Венгрию недружественной страной и решил не поздравлять Мадьяра с победой. Но он готов сотрудничать с Россией

    В Британию после удара Ирана прибыл американский KC-135R в «заплатках»

    Россиян предупредили о риске лишиться квартиры из-за мусора в подъезде

    На Западе признали просчет Трампа в Иране

    В спектакль с Долиной добавили сцену об обманутой мошенниками пенсионерке

    В УФСИН прокомментировали состояние здоровья крабоеда из банды Цапков

    В сети нашли поддельные обновления Windows

    В России высказались о будущем поставок энергоресурсов в Венгрию

    В Госдуме высказались об отказе сборной Украины играть с Россией на Кубке мира

    В России захотели создать новый реестр

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok