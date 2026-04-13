Названо допустимое количество майонеза в день

Нейрогастроэнтеролог Симаков: Майонез может быть лишним при обилии жиров в меню

Нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков рассказал, сколько майонеза можно съедать в день без вреда для здоровья. Допустимую суточную норму продукта он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, многое зависит от общего рациона человека. Если меню включает колбасу, сыр, жирное мясо и выпечку, даже небольшое количество этого соуса может быть лишним, тогда как при более легком рационе майонез легко вписывается в меню.

Симаков пояснил, что ориентироваться стоит на общую норму жиров. Они должны составлять около 30 процентов суточной калорийности, из которых насыщенные жиры не должны превышать 10 процентов. «Ориентироваться можно на 0,8-1 грамм жира на килограмм массы тела в сутки для полноценного питания», — отметил врач. Он также добавил, что важно соблюдать баланс между растительными и животными жирами.

Эксперт подчеркнул, что майонез часто добавляют в блюда, не учитывая его при подсчете калорий, однако даже небольшие порции этого соуса в течение дня могут значительно увеличить калорийность рациона.

Ранее диетолог Саманта Питерсон рассказала о плюсах несвежих макарон для здоровья. По ее словам, в остывших макаронах содержатся устойчивые крахмалы, которые, попадая в кишечник, действуют как пребиотическая клетчатка и питают полезные кишечные бактерии.