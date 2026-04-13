Наука и техника
19:09, 13 апреля 2026

Обнаружено 40 тысяч сближающихся с Землей астероидов

Иван Потапов
Фото: buradaki / Shutterstock / Fotodom

К настоящему времени обнаружено около 40 тысяч астероидов, сближающихся с Землей. Об этом РИА Новости сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) Российской академии наук (РАН) Николай Железнов.

По его словам, всего в Солнечной системе открыто более одного миллиона астероидов, из которых большая часть находится между орбитами Марса и Юпитера.

«Кроме того, есть группировка астероидов, которые называют астероидами, сближающиеся с Землей (АСЗ). И вот этих объектов сейчас около 40 тысяч открыто на сегодняшний день. Процесс открытия идет достаточно быстро», — сказал ученый.

По его словам, среди АСЗ есть потенциально опасные объекты, которые сближались или будут сближаться с Землей на расстояние менее 7,5 миллиона километров. «Например, потенциально опасных астероидов крупнее одного километра — 154», — добавил специалист.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили, что крупнейший за последний год астероид пролетит мимо Земли 14 февраля.

В начале 2026-го Железнов заявил, что астероид CE2XZW2, который обнаружили 14 января, с высокой вероятностью может столкнуться с Землей.

