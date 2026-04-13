Один металл резко подорожал на фоне угроз морской блокады Ирана

Стоимость тонны алюминия подскочила до рекордного за четыре года уровня в $3555

Стоимость тонны алюминия подскочила до рекордного за четыре года уровня на фоне угроз США устроить морскую блокаду Ирана из-за сорвавшихся переговоров. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже металлов (LME).

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что с 13 апреля ВМС страны начнут блокировать суда, входящие и выходящие из иранских портов. Принятые на фоне провала американо-иранских переговоров меры будут схожи с аналогичными действиями против Венесуэлы, предшествовавшими операции по захвату главы южноамериканской республики Николаса Мадуро.

На фоне подобных угроз мировые рынки захлестнули опасения дефицита ряда товаров — в том числе алюминия. Фьючерсные контракты на поставку этого металла резко подорожали до 3555 долларов за тонну (плюс 1,6 процента к результатам прошлой торговой сессии). На максимуме алюминий дорожал до 3569 долларов за тонну, обновив максимум с марта 2022 года.

11 апреля компания Emirates Global Aluminium, которая считается одним из крупнейших в мире производителей алюминия, объявила форс-мажор. Причиной стал выход из строя одного из заводов компании, который пострадал из-за ударов со стороны Ирана. Речь идет о предприятии в промышленной зоне Аль-Тавеле (Абу-Даби), ставшем целью иранских ракет и беспилотников. На восстановление этого алюминиевого завода уйдет около года.