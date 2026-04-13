11:36, 13 апреля 2026

Оценены шансы Овечкина выйти в плей-офф НХЛ перед последним матчем регулярного чемпионата

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Danny Wild / Imagn Images / Reuters

Букмекеры оценили шансы «Вашингтон Кэпиталс» с российским нападающим Александром Овечкиным выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед последним матчем регулярного чемпионата. Об этом сообщает Sport24.

Клуб борется за место в плей-офф с «Филадельфией» и «Коламбусом». Шансы «Вашингтона» оцениваются как низкие, они составляют 13,2 процента. Возможный выход в плей-офф «Филадельфии» составляет 80,5 процента, «Коламбуса» — 6,4 процента.

У «Филадельфии» сейчас 94 очка, у «Вашингтона» — 93, у «Коламбуса» — 92. При этом «Филадельфия» проведет еще два матча, а «Вашингтон» и «Коламбус» — по одному.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. Россиянин пока не определился с тем, будет ли продолжать карьеру в НХЛ.

    Последние новости

    Курс доллара обрушился

    Украинец пошел на теракт ради брата

    Назван урок для России на выборах в Венгрии

    Военным поставили «Планшеты-А» для артиллерии

    В Минобороны России назвали число сбитых за время пасхального перемирия беспилотников ВСУ

    Совершавший преступления даже из российской тюрьмы рецидивист выслушал приговор

    Американские военные вернулись к борьбе с катерами в Тихом океане

    В Минобороны раскрыли детали нанесенных после перемирия ударов по объектам на Украине

    Кендалл Дженнер заметили за поцелуями и ласками с Джейкобом Элорди на Coachella

    Минобороны раскрыло подробности об атаках ВСУ во время пасхального перемирия

    Все новости
