Оценены шансы Овечкина выйти в плей-офф НХЛ перед последним матчем регулярного чемпионата

Шансы «Вашингтона» выйти в плей-офф НХЛ оценили как низкие

Букмекеры оценили шансы «Вашингтон Кэпиталс» с российским нападающим Александром Овечкиным выйти в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед последним матчем регулярного чемпионата. Об этом сообщает Sport24.

Клуб борется за место в плей-офф с «Филадельфией» и «Коламбусом». Шансы «Вашингтона» оцениваются как низкие, они составляют 13,2 процента. Возможный выход в плей-офф «Филадельфии» составляет 80,5 процента, «Коламбуса» — 6,4 процента.

У «Филадельфии» сейчас 94 очка, у «Вашингтона» — 93, у «Коламбуса» — 92. При этом «Филадельфия» проведет еще два матча, а «Вашингтон» и «Коламбус» — по одному.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает в июне этого года. Россиянин пока не определился с тем, будет ли продолжать карьеру в НХЛ.