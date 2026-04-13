В отказе Овечкина от рукопожатий с игроками «Питтсбурга» нашли особое значение

Хоккеист «Вашингтона» Овечкин отказался от рукопожатий с игроками «Питтсбурга»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин отказался от рукопожатий с игроками «Питтсбург Пингвинс» после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Трансляция велась на сайте лиги.

«Питтсбург» выстроился в середине площадки, чтобы пожать руку капитану «Вашингтона» — на тот случай, если впоследствии он все-таки решит закончить карьеру. Однако Овечкин решительным жестом дал понять, чтобы игроки «Пингвинс» отправлялись в раздевалку. Сам хоккеист заявил, что не определился с продолжением карьеры.

Ранее Овечкин высказался о продлении контракта с «Вашингтоном». Игрок отметил, что если ему поступит соответствующее предложение от руководства «Кэпиталс», он будет думать.

Контракт 40-летнего хоккеиста истекает в июне этого года. Он выступает за команду с 2005 года.