Гастроэнтеролог Пасрича перечислила правила здоровой дефекации

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Komsan Loonprom / Shutterstock / Fotodom

Чтобы достичь здоровой дефекации, необходимо придерживаться нескольких правил, рассказала гастроэнтеролог Триша Пасрича. Их врач href="https://metro.co.uk/2026/04/10/three-ps-pooing-need-master-optimum-digestive-health-effortless-bowel-movements-27913663/" rel="nofollow" target="_blank">перечислила в беседе с Metro.

Прежде всего она призвала прислушиваться к своему организму и идти в туалет, когда возникает такое желание. Важно также приучаться чувствовать себя комфортно в незнакомых туалетах. Для это Пасрича рекомендовала носить с собой мини-спрей для туалета или слушать музыку в незнакомой уборной.

Кроме того, здоровой дефекации способствует обильное питье и богатый клетчаткой рацион, отметила врач. Не менее важно для здоровой дефекации и состояние мышц тазового дна, обратила внимание Пасрича. Чтобы они расслабились, можно приподнять колени над бедрами, подложив под каждую ступню скамеечку для ног или рулон туалетной бумаги.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022

Помогут расслабить эти мышцы и дыхательные упражнения, заверила доктор. «Наклонитесь вперед над коленями, сожмите руку в кулак. Прижмите губы к указательному и большому пальцам и дышите в них, как будто дуете в трубу. Попробуйте сделать три долгих выдоха подобным образом, чтобы начать дефекацию, а затем продолжайте, пока не закончите», — рекомендовала врач.

При этом от использования гаджетов в уборной Пасрича порекомендовала отказаться. По словам гастроэнтеролога, из-за них человек проводит слишком много времени на унитазе.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек рассказала, кому с осторожностью стоит есть помидоры. По ее словам, этот овощ может привести к обострению панкреатита.

