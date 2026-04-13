Доля продаж подержанных автомобилей в лизинге взлетела

«Ъ»: Доля продаж подержанных автомобилей в лизинге в России достигла максимума

По итогам февраля доля подержанной автомобильной техники (легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и прицепы) в лизинговых продажах достигла максимальных 40 процентов, что на 10 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на подсчеты «Альфа-Лизинга» сообщает «Коммерсантъ».

Предыдущий рекорд, равный 33 процентам, был установлен в мае-июле 2025 года. В нынешнем феврале отдельно пиковыми показателями отметились сегменты легковых автомобилей (36 процентов) и легкого коммерческого транспорта (24 процента).

В натуральном выражении продажи техники с пробегом в лизинг выросли на 45 процентов, в том числе легковых автомобилей — на 82 процента, легких коммерческих — на 32 процента, прицепов — на 17 процентов, а грузовиков — на 16 процентов. Абсолютных данных аналитики не приводят.

Собеседники издания отмечают, что обращаться к рынку подержанных автомобилей участников рынка заставляют цены на новую технику. Кроме того, на балансе лизинговых компаний по-прежнему много автомобилей в хорошем состоянии, и они готовы предоставлять скидки, чтобы не нести издержки на хранение изъятого в результате неплатежей имущества.

Рост продаж неновой техники отмечают все опрошенные лизинговые компании. Для них такие операции являются непрофильным бизнесом, но тенденции таковы, что всем приходится перестраивать процессы.

Эксперты полагают, что во втором квартале ситуация принципиально не изменится. Новая техника будет востребована только после снижения ключевой ставки, а также сокращения стоков изъятой техники, чего пока не предвидится. В перспективе доля лизинговых продаж подержанных автомобилей может даже вырасти, но естественным барьером для этого выступает налог на добавленную стоимость (НДС), который приходится платить при покупке автомобиля у частника.

Ранее глава «КамАЗа» Сергей Когогин рассказал, что крупнейший в России производитель грузовиков не рассчитывает получить прибыль в 2026 году. По его словам, хорошим результатом станет хотя бы выход в ноль. В 2025-м убытки предприятия по РСБУ (российский стандарт бухгалтерского учета) выросли в 11 раз, до 37 миллиардов рублей, а выручка снизилась на 2,5 процента, до 315,2 миллиарда рублей.