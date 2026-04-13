Российские банки и госорганы попались на рекламе онлайн-казино

Frank Media: Флешмоб с эмодзи «черновик» оказался частью рекламы онлайн-казино

Массовый флешмоб в мессенджере Telegram, заключавшийся в начале сообщения с эмодзи «черновик», оказался частью рекламы нелегальных азартных игр. Об этом со ссылкой на исследование компании Positive Technologies, которая тоже размещала сообщение с таким эмодзи, пишет Frank Media.

Как оказалось, создатели стикерпака сначала дали ему нейтральное название «черновик», а потом, когда идея стала вирусной, добавили в название ссылку на Telegram-канал, где рекламируются онлайн-казино.

Во флешмобе приняли участие крупнейшие российские банки и государственные органы, в том числе Росстат и Центробанк. Когда они заметили появившуюся ссылку на канал, то отредактировали свои записи, заменив эмодзи на безопасные аналоги.

Организация онлайн-казино в России запрещена. Тем не менее в начале года Минфин предложил легализовать индустрию для повышения доходов бюджета. Замглавы ведомства Иван Чебесков отмечал, что найти управу на такие площадки пока не получается, хотя через них проходит уже больше денег, чем через легальных букмекеров.

К настоящему времени о дальнейшем движении такой инициативы не сообщается. Против нее выступают многие депутаты и общественные деятели, полагающие, что риски от развития у населения лудомании значительно превышают выгоды, которые можно получить за счет дополнительных налогов.