Российского теннисиста оштрафовали за поломку ракетки. Об этом сообщает канал TNT Sports.
Медведева оштрафовали на 6000 евро за то, что он сломал ракетку во время матча второго круга турнира АТР в Монте-Карло с итальянцем Маттео Берреттини. 30-летний россиянин уступил своему сопернику в двух сетах со счетом 0:6, 0:6. Он впервые в карьере не взял ни одного гейма за матч.
Медведев является 10-й ракеткой мира. Он 33 раза побеждал на турнирах АТР. В 2021-м теннисист выиграл Кубки АТР и Дэвиса в составе российской команды, тогда же ему покорился единственный к текущему моменту турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США.
Ранее стало известно, что поражение Медведева от Берресттини лишило россиянина крупной суммы денег. Клиент букмекерской конторы проиграл миллион рублей.