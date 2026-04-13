23:00, 13 апреля 2026

Российского теннисиста оштрафовали за поломку ракетки

Российского теннисиста Медведева оштрафовали на 6000 евро за поломку ракетки
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Manon Cruz / Reuters

Российского теннисиста оштрафовали за поломку ракетки. Об этом сообщает канал TNT Sports.

Медведева оштрафовали на 6000 евро за то, что он сломал ракетку во время матча второго круга турнира АТР в Монте-Карло с итальянцем Маттео Берреттини. 30-летний россиянин уступил своему сопернику в двух сетах со счетом 0:6, 0:6. Он впервые в карьере не взял ни одного гейма за матч.

Медведев является 10-й ракеткой мира. Он 33 раза побеждал на турнирах АТР. В 2021-м теннисист выиграл Кубки АТР и Дэвиса в составе российской команды, тогда же ему покорился единственный к текущему моменту турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США.

Ранее стало известно, что поражение Медведева от Берресттини лишило россиянина крупной суммы денег. Клиент букмекерской конторы проиграл миллион рублей.

    Последние новости

    Будущий премьер Венгрии высказался о диалоге с Путиным и счел россиян прекрасными людьми. Он поддержал снятие санкций ЕС с России

    ВС России активизировали наступление в Сумской области

    Сделавшую кальян на куличе россиянку задержали

    Российского теннисиста оштрафовали за поломку ракетки

    В Москве иномарка на полной скорости вылетела с моста в воду

    Раскрыта сумма оставленных Трампом чаевых доставщику еды

    Названо время и место следующих переговоров США и Ирана

    На Западе сообщили о серьезной ошибке Ирана

    Медведев высказался о блокировке Ормуза цитатой из классика

    Российские военные показали мощное уничтожение средств передвижения ВСУ

    Все новости
