Российского теннисиста Медведева оштрафовали на 6000 евро за поломку ракетки

Российского теннисиста оштрафовали за поломку ракетки. Об этом сообщает канал TNT Sports.

Медведева оштрафовали на 6000 евро за то, что он сломал ракетку во время матча второго круга турнира АТР в Монте-Карло с итальянцем Маттео Берреттини. 30-летний россиянин уступил своему сопернику в двух сетах со счетом 0:6, 0:6. Он впервые в карьере не взял ни одного гейма за матч.

Медведев является 10-й ракеткой мира. Он 33 раза побеждал на турнирах АТР. В 2021-м теннисист выиграл Кубки АТР и Дэвиса в составе российской команды, тогда же ему покорился единственный к текущему моменту турнир Большого шлема — Открытый чемпионат США.

Ранее стало известно, что поражение Медведева от Берресттини лишило россиянина крупной суммы денег. Клиент букмекерской конторы проиграл миллион рублей.