09:48, 9 апреля 2026Спорт

Поражение Медведева с двумя «баранками» лишило россиянина миллиона рублей

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Клиент букмекерской компании лишился миллиона рублей из-за поражения российского теннисиста Даниила Медведева в матче с итальянцем Маттео Берреттини. Об этом сообщает Betonmobile.

Игрок сделал ставку на экспресс из трех событий с общим коэффициентом 2,32. В теннисном поединке он поставил на победу Медведева (коэффициент 1,45), в футбольном матче «Динамо» — «Краснодар» — на гол «Краснодара» (1,23), а в игре «Зенит»«Спартак» — на минимум один гол «Зенита» (1,30).

Медведев, считавшийся явным фаворитом против 90-й ракетки мира Берреттини (коэффициент на итальянца — 3,20), потерпел разгромное поражение со счетом 0:6, 0:6. Россиянин впервые в карьере уступил с двумя «баранками», не выиграв ни одного гейма. В ярости Медведев разбил ракетку о корт и выбросил ее в мусорку.

Ранее Медведев добрался до отметки в 50 миллионов долларов заработанных призовых за карьеру. Он стал восьмым теннисистом в истории, который смог это сделать.

