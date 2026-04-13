20:26, 13 апреля 2026Мир

Трамп раскрыл детали блокады Ормузского пролива

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tasos Katopodis / Getty Images

Другие страны, помимо Соединенных Штатов, будут участвовать в блокаде Ормузского пролива, объявленной американской стороной. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами, трансляцию вел телеканал Fox Business.

«Другие страны тоже собираются этим заниматься. Если честно, нам не нужна помощь других стран, но они предложили свои услуги, и мы позволим им», — сообщил хозяин Белого дома.

Трамп добавил, что во вторник раскроет список стран, которые помогут США в блокаде.

13 апреля президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива. По словам американского лидера, эти меры коснутся только судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. При этом действия Военно-морских сил США не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.

