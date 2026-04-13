20:14, 13 апреля 2026Мир

Трамп рассказал о желании Ирана заключить сделку

Трамп: Иран вышел на связь с США для заключения сделки
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Представители Ирана вышли на связь с руководством США, чтобы заключить сделку. Об этом во время пресс-конференции в Белом доме заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, трансляцию ведет телеканал Fox News.

«Этим утром нам позвонили нужные люди [из Ирана] те, кто надо, и они хотят договориться (…) Они очень сильно хотят заключить сделку, просто жаждут этого», — сказал он.

Глава Белого дома также заявил, что Вашингтон начинает полную блокаду Ормузского пролива. Кроме того, по его словам, США могут возобновить ограниченные удары по Ирану.

