08:27, 13 апреля 2026

В МИД назвали ценность возможных договоренностей с Украиной

Логвинов: России важна серьезность намерений Киева выполнять договоренности
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

России важнее серьезность намерений Киева выполнять договоренности, чем их юридическое оформление. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, передает РИА Новости.

«Для нас важнее не юридическое оформление возможных соглашений, а серьезность намерений участников переговорного процесса соблюдать все их положения», — рассказал дипломат.

Он напомнил о Минских договоренностях и Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), которые закреплялись решением Совета Безопасности ООН, но Запад уклонялся от их выполнения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине наступит, если президент страны Владимир Зеленский возьмет ответственность за этот процесс.

    Последние новости

    «Трамп проиграл». В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    В отношении журналистки-иноагента возбудили дело в России

    Иран резко ответил США на угрозу морской блокады

    Известного ведущего-педофила поймали на нарушении и вернули в тюрьму

    Цены на нефть перешли к росту на фоне угроз морской блокады Ирана

    Определены перспективы яхт-клуба главаря одной из самых жестоких ОПГ Москвы

    55-летняя женщина нашла 29-летнего бойфренда и снова ощутила себя сексуальной

    Новым директором разведки Израиля «Моссад» стал уроженец Белоруссии

    На Курильских островах произошло землетрясение

    Внешность бабушки трех внуков покорила россиян

    Все новости
