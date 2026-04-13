В МИД назвали ценность возможных договоренностей с Украиной

Логвинов: России важна серьезность намерений Киева выполнять договоренности

России важнее серьезность намерений Киева выполнять договоренности, чем их юридическое оформление. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов, передает РИА Новости.

«Для нас важнее не юридическое оформление возможных соглашений, а серьезность намерений участников переговорного процесса соблюдать все их положения», — рассказал дипломат.

Он напомнил о Минских договоренностях и Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД), которые закреплялись решением Совета Безопасности ООН, но Запад уклонялся от их выполнения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мир на Украине наступит, если президент страны Владимир Зеленский возьмет ответственность за этот процесс.