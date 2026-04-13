В России изучили поврежденный Ираном американский KC-135R

В России сделали выводы, изучив пробоины на американском самолете KC-135R

Изучение пробоин на американском топливозаправщике KC-135R от удара иранской ракеты, совершенного в марте по авиабазе Принц Султан, позволяет сделать несколько интересных выводов. Об этом пишет российский Telegram-канал «Военная хроника».

Издание утверждает, что, во-первых, боевая часть иранской ракеты сдетонировала близко от самолета. Во-вторых, как пишет Telegram-канал, поражающие элементы ракеты, вероятно, имеют форму параллелепипеда. В третьих, согласно публикации, ущерб мог быть нанесен и другим самолетам, находящимся на авиабазе. И в-четвертых, заключает издание, остается неясным вопрос о том, почему Иран не атаковал аэропорт Тель-Авива (Бен-Гурион).

Ранее издание TWZ заметило, что в Великобританию прибыл KC-135R, покрытый «заплатками».

В марте журнал The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что пять самолетов-заправщиков Военно-воздушных сил Соединенных Штатов оказались повреждены в результате атаки Ирана по саудовской авиационной базе Принца Султан.

В том же месяце РИА Новости при изучении материалов ВВС США заметило, что упавший на западе Ирака американский самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker оказался не оборудован парашютами или системой катапультирования.