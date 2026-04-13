15:17, 13 апреля 2026

В России начали производство снайперских «Двойников» с ИИ

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Компания Lobaev Arms начала серийное производство роботизированного снайперского комплекса с искусственным интеллектом (ИИ) «Двойник». Об этом сообщило предприятие, передает ТАСС.

Отмечается, что комплекс «Двойник» разработали в инициативном порядке. Изделие можно использовать в режиме дистанционного управления или автономно. При работе без участия оператора большую часть вычислений выполняют при помощи ИИ.

«Двойник» способен выполнять задачи на стационарных позициях или на шасси мобильных роботизированных платформ. Производитель заявляет, что комплекс обеспечивает точность стрельбы на уровне 0,2 угловой минуты. «Роботизированный снайпер» оснащен электроприводом затвора и спуска для перезаряжания. Темп стрельбы может регулировать оператор.

Ранее в апреле стало известно, что наземный робототехнический комплекс «Депеша-3» стал носителем мишенной системы. Гусеничная машина позволит организовать мишенную обстановку в ходе боевой подготовки.

