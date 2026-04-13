В России резко подорожали лифты

Захаров: Лифты в России подорожали вдвое

С 2022 года стоимость лифтов в России выросла вдвое. Сейчас цена одного лифта составляет не менее четырех миллионов рублей, при этом многие многоквартирные дома нуждаются в замене. Об этом заявил первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в беседе с НСН.

По данным Российского лифтового объединения (РЛО), в начале года российские регионы вдвое сократили закупки лифтов для многоквартирных домов, где сроки службы подъемников превысили нормативные 25 лет. Сумма потраченных на лифты средств также снизилась вдвое. Эти факторы сказались на работе заводов, которые сейчас загружены только на 40-50 процентов.

По словам Захарова, такая ситуация обусловлена ростом цен на лифты. «Выросла стоимость на монтаж ввиду дефицита монтажников. Сейчас цена стандартного лифта в девятиэтажке выше четырех миллионов. Дальше, как снежный ком — меньше заказов, производителям сложнее мощности удерживать», — объяснил эксперт.

Он добавил, что не все регионы пользуются возможностью списания бюджетных кредитов из-за нюансов. В то же время до 2030 года в России необходимо заменить более 100 тысяч лифтов, каждый из которых стоит 4-4,5 миллиона рублей. «Уже приближаются сроки более поздних годов, когда началось массовое высотное строительство не девятиэтажек, а шестнадцатиэтажных домов. Эти лифты уже подходят к замене, их стоимость будет еще выше», — рассказал Захаров.

