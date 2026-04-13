В США обозначили сроки нового раунда переговоров с Ираном

WSJ: Новые переговоры между США и Ираном могут пройти в течение нескольких дней

Новый раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие дни. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что, несмотря на «вызывающие заявления» со стороны Вашингтона и Тегерана, «дверь для дальнейшей дипломатии остается открытой», и стороны могут провести новую встречу в течение ближайших нескольких дней.

Ранее американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик сообщил о провале переговоров США и Ирана в Исламабаде. Он полагает, что причиной стали условия американской стороны, которые не соответствовали международному праву и представляли собой просто принуждение, замаскированное под переговоры.

Между тем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Вашингтон и Тегеран не подписали соглашение о взаимопонимании в Исламабаде из-за «максимализма, постоянного изменения условий и ригидности» со стороны США.