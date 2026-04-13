09:02, 13 апреля 2026

Внешность бабушки трех внуков покорила россиян

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @mariya___kos

Блогерша зрелого возраста Мария Костромитина похвасталась внешностью в стильном наряде и покорила россиян. Публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 127 тысяч подписчиков.

Сначала юзерша с никнеймом mariya_kos предстала перед камерой с косынкой на голове, в фартуке и растянутых трениках. Затем женщина переоделась и продемонстрировала внешний вид в черном облегающем костюме, состоящем из топа и укороченных брюк.

Также она примерила классический комплект кофейного оттенка с ярким галстуком, черное платье с открытой спиной и белый костюм с жилетом.

Материалы по теме:
«Я устал скромничать» Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
«Я устал скромничать»Россиянин придумал революционную технику окрашивания волос. Как она прославила его на весь мир?
26 августа 2022
«Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
«Еле спасли»Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
21 июня 2021

Помимо этого, Костромитина сделала укладку, собрав окрашенные в блонд волосы в прическу, и нанесла яркий мейкап. Образ завершили трендовые аксессуары. «Между внуками и пельменями наряжаюсь», — подписала она.

Пользователи сети впечатлились образами блогерши в комментариях. «Как же повезло вашему дедушке», «Похожа на Кэмерон Диас», «Это не бабушка! Это роскошество», «Когда я стану бабушкой, я буду ей!», «Это законно быть такой роскошной красоткой?» — написали они.

Ранее в апреле 98-летняя российская модель раскрыла секреты красоты. По словам российской модели Нины Спажевой, раньше на ночь мазали крем или сливочное масло, а днем увлажняли лишь губы.

    Последние новости

    «Трамп проиграл». В России сделали неожиданный вывод после итогов выборов в Венгрии

    Россияне бросились брать кредиты

    В отношении журналистки-иноагента возбудили дело в России

    Иран резко ответил США на угрозу морской блокады

    Известного ведущего-педофила поймали на нарушении и вернули в тюрьму

    Цены на нефть перешли к росту на фоне угроз морской блокады Ирана

    Определены перспективы яхт-клуба главаря одной из самых жестоких ОПГ Москвы

    55-летняя женщина нашла 29-летнего бойфренда и снова ощутила себя сексуальной

    Новым директором разведки Израиля «Моссад» стал уроженец Белоруссии

    На Курильских островах произошло землетрясение

    Все новости
