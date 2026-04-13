Внешность бабушки трех внуков покорила россиян

Блогерша зрелого возраста Мария Костромитина похвасталась внешностью в стильном наряде и покорила россиян. Публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 127 тысяч подписчиков.

Сначала юзерша с никнеймом mariya_kos предстала перед камерой с косынкой на голове, в фартуке и растянутых трениках. Затем женщина переоделась и продемонстрировала внешний вид в черном облегающем костюме, состоящем из топа и укороченных брюк.

Также она примерила классический комплект кофейного оттенка с ярким галстуком, черное платье с открытой спиной и белый костюм с жилетом.

Помимо этого, Костромитина сделала укладку, собрав окрашенные в блонд волосы в прическу, и нанесла яркий мейкап. Образ завершили трендовые аксессуары. «Между внуками и пельменями наряжаюсь», — подписала она.

Пользователи сети впечатлились образами блогерши в комментариях. «Как же повезло вашему дедушке», «Похожа на Кэмерон Диас», «Это не бабушка! Это роскошество», «Когда я стану бабушкой, я буду ей!», «Это законно быть такой роскошной красоткой?» — написали они.

Ранее в апреле 98-летняя российская модель раскрыла секреты красоты. По словам российской модели Нины Спажевой, раньше на ночь мазали крем или сливочное масло, а днем увлажняли лишь губы.