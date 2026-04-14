12:55, 14 апреля 2026Мир

Администрацию Трампа обвинили в дерзости

Politico: Администрация Трампа слишком дерзко вела переговоры с Ираном
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jacquelyn Martin / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как и администрация американского лидера Дональда Трампа в целом, слишком дерзко вела переговоры с Ираном в пакистанском Исламабаде. Об этом со ссылкой на высокопоставленных западных дипломатов сообщает журнал Politico.

«Дерзкий стиль администрации Трампа проявился в высказываниях вице-президента Джей Ди Вэнса после того, как он провел 21-часовые мирные переговоры с иранскими официальными лицами в минувшие выходные», — пишут авторы материала.

Как указал в разговоре с Politico западный дипломат, работающий на Ближнем Востоке, провал переговоров в Исламабаде связан именно со стилем работы нынешней американской администрации.

«Если вы чего-то хотите от кого-то, вы должны что-то дать взамен, если только, как во время Второй мировой войны, они не сдались по-настоящему. Нельзя просто сказать: "Мы будем продолжать вас бить"», — отметил собеседник издания.

    Последние новости

    Кремль обратился с предложением к США

    В России заявили об утрате Зеленским контроля над ВСУ

    Президент постсоветской страны принял участие в совместных с Россией учениях

    Пассажирский самолет запросил экстренную посадку из-за пожара в камбузе

    Названа цена обустройства квартиры в 2026 году

    В российскую школьницу выстрелили из сигнальной ракеты

    Внешнюю политику Трампа сравнили с видеоигрой

    Песков высказался об ограничениях работы мессенджеров в России

    Россиянин выслушал приговор за изображение в социальной сети

    Жена награжденного Путиным Героя России заявила о своем решении после исчезновения бойца

    Все новости
