Администрацию Трампа обвинили в дерзости

Politico: Администрация Трампа слишком дерзко вела переговоры с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, как и администрация американского лидера Дональда Трампа в целом, слишком дерзко вела переговоры с Ираном в пакистанском Исламабаде. Об этом со ссылкой на высокопоставленных западных дипломатов сообщает журнал Politico.

«Дерзкий стиль администрации Трампа проявился в высказываниях вице-президента Джей Ди Вэнса после того, как он провел 21-часовые мирные переговоры с иранскими официальными лицами в минувшие выходные», — пишут авторы материала.

Как указал в разговоре с Politico западный дипломат, работающий на Ближнем Востоке, провал переговоров в Исламабаде связан именно со стилем работы нынешней американской администрации.

«Если вы чего-то хотите от кого-то, вы должны что-то дать взамен, если только, как во время Второй мировой войны, они не сдались по-настоящему. Нельзя просто сказать: "Мы будем продолжать вас бить"», — отметил собеседник издания.