Экономика
17:05, 14 апреля 2026

В России обанкротилась «дочка» Microsoft

Арбитражный суд Москвы признал подразделение Microsoft в России банкротом
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

ООО «Майкрософт Рус», дочернее подразделение американского производителя программного обеспечения (ПО) Microsoft, признано банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Начальная процедура банкротства началась еще в сентябре прошлого года, основанием для него стало заявление самой компании. Ее представитель сообщил в суде, что неисполненные обязательства превышают 1,5 миллиарда рублей.

Microsoft остановил продажу продуктов и услуг в России в 2022 году, после начала боевых действий на Украине. Однако «Майкрософт Рус» до 2025-го продолжала оказывать услуги технической поддержки. После того как последний клиент приостановил отношения, компания перестала генерировать доход и инициировала банкротство.

В апреле прошлого года суд частично удовлетворил требования Газпромбанка, постановив взыскать с «Майкрософт Рус» 887 тысяч долларов в качестве необоснованного обогащения и 62 тысячи долларов процентов. Поводом для иска стал неисполненный годовой контракт на техническую поддержку, который был заключен в сентябре 2021 года.

