В России обанкротилась «дочка» Microsoft

Арбитражный суд Москвы признал подразделение Microsoft в России банкротом

ООО «Майкрософт Рус», дочернее подразделение американского производителя программного обеспечения (ПО) Microsoft, признано банкротом. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы, сообщает РИА Новости.

Начальная процедура банкротства началась еще в сентябре прошлого года, основанием для него стало заявление самой компании. Ее представитель сообщил в суде, что неисполненные обязательства превышают 1,5 миллиарда рублей.

Microsoft остановил продажу продуктов и услуг в России в 2022 году, после начала боевых действий на Украине. Однако «Майкрософт Рус» до 2025-го продолжала оказывать услуги технической поддержки. После того как последний клиент приостановил отношения, компания перестала генерировать доход и инициировала банкротство.

В апреле прошлого года суд частично удовлетворил требования Газпромбанка, постановив взыскать с «Майкрософт Рус» 887 тысяч долларов в качестве необоснованного обогащения и 62 тысячи долларов процентов. Поводом для иска стал неисполненный годовой контракт на техническую поддержку, который был заключен в сентябре 2021 года.