11:55, 14 апреля 2026Спорт

Бывший тренер «Спартака» из Испании даст сыну русское имя

Бывший тренер «Спартака» Абаскаль дал сыну русское имя Леон-Александр
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Спартака» испанец Гильермо Абаскаль даст сыну русское имя. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что назовет второго сына Леоном-Александром. Он подчеркнул, что имя Александр выбрала его жена — в честь поэта Александра Пушкина. Абаскаль добавил, что имя хорошо сочетается с именем матери Алехандры, поэтому считает его особенно подходящим.

Первого сына Абаскаль назвал Гильермо-Николай. Он подчеркнул, что узнавал значение имени, и хотел отдать дань уважения стране, в которой работает.

Испанский специалист возглавлял «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2022/23.

    Последние новости

    Кремль обратился с предложением к США

    В России заявили об утрате Зеленским контроля над ВСУ

    Президент постсоветской страны принял участие в совместных с Россией учениях

    Пассажирский самолет запросил экстренную посадку из-за пожара в камбузе

    Названа цена обустройства квартиры в 2026 году

    В российскую школьницу выстрелили из сигнальной ракеты

    Внешнюю политику Трампа сравнили с видеоигрой

    Песков высказался об ограничениях работы мессенджеров в России

    Россиянин выслушал приговор за изображение в социальной сети

    Жена награжденного Путиным Героя России заявила о своем решении после исчезновения бойца

    Все новости
