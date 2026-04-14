Грузинский боец UFC назвал ублюдком россиянина Петра Яна

06:31, 15 апреля 2026

Грузинский боец UFC Двалишвили назвал ублюдком россиянина Петра Яна
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

Грузинский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили на канале Mighty в YouTube высказался о поражении от россиянина Петра Яна в декабре прошлого года.

Спортсмен вспомнил, что пытался получать удовольствие, когда понял, что проигрывает. «Но этот ублюдок избивал меня! Он валил меня на землю! Пару раз он попал мне по корпусу — было очень больно», — заявил Двалишвили.

Бой грузина с российским бойцом состоялся в декабре 2025-го. Ян одолел оппонента судейским решением и забрал у того чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

В активе Двалишвили 21 победа и 5 поражений в 26 боях в ММА. Ян провел 25 поединков, в которых одержал 20 побед и потерпел пять поражений.

    Последние новости

    «Все близко к завершению». Трамп убежден, что конфликт в Иране скоро кончится. Стороны обсуждают продление перемирия

    По делу о попытке пустить под откос поезд признали виновным подростка

    Кредиты МВФ для Украины сравнили с аппаратом ИВЛ

    Военнопленный из ВСУ назвал врагов укранского народа

    Россиянам назвали условие штрафа за отсутствие летней резины на авто

    В России стартовали продажи Changan CS75 Pro

    Россиянка описала жизнь на Кубе фразой «ром и сигары выдают по талонам даже новорожденным»

    Найден способ продлить жизнь при одном из самых опасных видов рака

    Девушка пыталась похвастаться подвигами в туалете и опозорилась перед коллегой

    Лавров раскрыл план создание нового военного блока с Украиной

    Все новости
