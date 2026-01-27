Чемпион UFC Ян объявил о реванше с Двалишвили

Российский чемпион UFC Петр Ян заявил о предстоящем реванше с Двалишвили

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян объявил, что в 2026 году пройдет реванш с грузином Мерабом Двалишвили. Об этом сообщается на странице бойцовского клуба «Архангел Михаил» в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мой следующий поединок уже определен, UFC гарантировали Мерабу реванш со мной. Как только он будет готов и залечит все травмы, это случится. Либо весной, либо летом», — сказал Ян.

Планируемый поединок станет третьим в истории противостояния Яна и Двалишвили. Впервые эти спортсмены встретились в марте 2023 года, когда грузинский боец победил единогласным решением судей. В декабре 2025-го Ян одолел оппонента в реванше, он также выиграл судейским решением.

Тогда же, в декабре, Ян заявил, что готов к третьему бою с Двалишвили. «Это один из тех бойцов, которые заслуживают любого реванша», — посчитал российский спортсмен.

32-летний Ян провел 25 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 20 побед (7 — нокаутом) и потерпел 5 поражений. На счету 35-летнего Двалишвили 26 поединков, в его активе 21 победа (3 — нокаутом) при 5 поражениях.