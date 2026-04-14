18:34, 14 апреля 2026Путешествия

Мошенница из Таиланда обманула 30 россиян на миллионы рублей

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Десятки россиян стали жертвами мошенницы, притворяющейся риелтором в Таиланде — они отдали ей свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказали омбанутые туристы источнику, таиландка по имени Ария обманула более 30 граждан России, которые сняли у нее апартаменты на Пхукете. Так, пара россиян, Александра и Андрей, внесли за бронирование квартиры в комплексе DCondo Reef 24 тысячи рублей. Однако по приезде Ария объяснила туристам, что квартиру затопило, и переместила их в другой дом, забрав остаток платы за аренду в размере 50 тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Порно-Диснейленд». Почему Паттайя в Таиланде получила статус новой мировой столицы секс-туризма?
«Порно-Диснейленд». Почему Паттайя в Таиланде получила статус новой мировой столицы секс-туризма?
3 апреля 2026
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
20 марта 2026

Через несколько дней на пороге новых апаратаментов появились законные хозяева, которые выселили молодых людей. Деньги граждане России вернуть не смогли. Вскоре путешественники узнали, что таиландка обманула и других гостей азиатской страны — россиянка Мария потеряла на аренде 1,2 миллиона рублей. На данный момент пострадавшие планируют подать коллективный иск в суд.

Ранее россияне застряли в азиатской стране из-за турагента-мошенницы. Жительница Благовещенска получала от клиентов предоплату за оказание туристических услуг, однако свои обязательства не выполняла или выполняла частично.

    Последние новости

    Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения

    Фото 82-летней Регины Дубовицкой вызвало сожаления в сети

    Задержан главный редактор «Сапы»

    Трамп высказался о следующем шаге в отношении Ирана

    Стало известно о взрыве в столице российского региона

    Горностай попозировал на камеру россиянке

    В центре Москвы перекрыли движение

    Самый дорогой зарубежный тур обошелся россиянам в миллион долларов

    Раскрыты условия повышения риска ранней смерти при наборе веса

    «Поливает грязью президента». Уехавшему в Латвию актеру Смольянинову дали восемь лет колонии по делу о фейках про армию

    Все новости
