Мошенница из Таиланда обманула 30 россиян на миллионы рублей

30 россиян были обмануты мошенницей, притворяющейся риелтором в Таиланде

Десятки россиян стали жертвами мошенницы, притворяющейся риелтором в Таиланде — они отдали ей свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как рассказали омбанутые туристы источнику, таиландка по имени Ария обманула более 30 граждан России, которые сняли у нее апартаменты на Пхукете. Так, пара россиян, Александра и Андрей, внесли за бронирование квартиры в комплексе DCondo Reef 24 тысячи рублей. Однако по приезде Ария объяснила туристам, что квартиру затопило, и переместила их в другой дом, забрав остаток платы за аренду в размере 50 тысяч рублей.

Через несколько дней на пороге новых апаратаментов появились законные хозяева, которые выселили молодых людей. Деньги граждане России вернуть не смогли. Вскоре путешественники узнали, что таиландка обманула и других гостей азиатской страны — россиянка Мария потеряла на аренде 1,2 миллиона рублей. На данный момент пострадавшие планируют подать коллективный иск в суд.

Ранее россияне застряли в азиатской стране из-за турагента-мошенницы. Жительница Благовещенска получала от клиентов предоплату за оказание туристических услуг, однако свои обязательства не выполняла или выполняла частично.