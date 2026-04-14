12:54, 14 апреля 2026Наука и техника

Остатки переданной Киеву «всей датской артиллерии» показали на фото

Одну из датских самоходных гаубиц M109A3DK уничтожили в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы России уничтожили в зоне СВО самоходную артиллерийскую установку (САУ) M109A3DK, которую Дания передала Киеву. На фотографию машины обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке показана уничтоженная в укрытии самоходная гаубица M109A3DK ВСУ. Судя по фото, после удара машина полностью выгорела. Ранее на вооружении Киева заметили M109A3DK, которая оставалась одной из трех работоспособных машин этого типа в арсенале Дании. Украине передали САУ с базовым камуфляжем и бортовым номером датской армии. В начале 2024 года премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что Копенгаген передал Киеву всю свою артиллерию.

В конце 1980-х компания Diehl Defence модифицировала американские САУ M109 до уровня M109A3 для датских вооруженных сил. M109A3DK отличались от базовых САУ новыми тормозами и гусеницами немецкого производства. В арсенале Дании было 76 машин этого типа.

В октябре 2025 года журнал The National Interest писал, что остающиеся основными САУ армии США M109 могут быть уничтожены китайской артиллерией в случае прямого столкновения. По словам автора, даже усовершенствованные M109A6 Paladin — это оружие 1960-х годов.

