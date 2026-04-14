Оценены шансы Овечкина победить в последнем матче за «Вашингтон»

Шансы «Вашингтона» победить «Коламбус» в матче НХЛ оценили коэффициентом 2,65

Букмекеры оценили шансы «Вашингтон Кэпиталс», капитаном которого является россиянин Александр Овечкин, одержать победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джэкетс». Об этом сообщает Sport24.

Эксперты назвали фаворитом матча «Коламбус». Победа команды в основное время предлагается за коэффициент 2,31 (вероятность 52 процента), выигрыш «Вашингтона» — за 2,65 (вероятность 36 процентов), а ничья — за 4,10 (вероятность 23 процента).

С учетом возможного овертайма и серии буллитов разрыв поменьше: успех «Блю Джэкетс» идет за 1,79, а «Кэпиталз» — за 2,01.

Ранее определились все команды, которые сыграют в плей-офф НХЛ сезона-2025/2026. «Вашингтон» не сможет побороться за Кубок Стэнли.