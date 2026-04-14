Оценены шансы Сафонова сыграть на ноль в ответном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»

Букмекеры оценили шансы российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова отыграть на ноль в ответном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Голкипер попал в стартовый состав парижан. На то, что англичане не смогут распечатать его ворота, можно поставить с коэффициентом 5,00. Ставки на то, что «Ливерпуль» забьет как минимум один мяч, принимаются с коэффициентом 1,17.

Ответный матч команд пройдет в Ливерпуле во вторник, 14 апреля. Игра начнется в 22:00 по московскому времени. В полуфинал выйдет лучший клуб по итогам двух встреч.

В первом матче ПСЖ на своем поле одержал победу со счетом 2:0. Сафонов провел на поле всю игру.