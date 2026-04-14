16:26, 14 апреля 2026

Пассажир набил сумку рублями и долларами и попытался улететь из России в Грузию

В аэропорту Сочи задержали пассажира с миллионами рублей в сумке
Алина Черненко

Фото: пресс-служба Сочинской таможни

Пассажир набил сумку рублями и долларами и попался в российском аэропорту при попытке улететь в Грузию. Об этом сообщается на сайте Южного таможенного управления.

Мужчину, собиравшегося в Тбилиси, задержали в воздушной гавани Сочи. Он не заполнил таможенную декларацию и прошел через «зеленый» коридор. При осмотре багажа у пассажира нашли крупную сумму наличных, о которых он умолчал.

По данным источника, нарушитель спрятал в дорожной сумке 2,9 миллиона рублей и 1 тысячу долларов США (около 76,2 тысячи рублей). Общая сумма превысила установленный лимит в 10 тысяч долларов, пояснили таможенники.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном перемещении через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств в крупном размере.

Ранее россиянин вернулся на родину из Польши с коллекционными часами и нарвался на уголовное дело. Он признался, что купил аксессуар за две тысячи евро (около 180 тысяч рублей), а о необходимости декларации не знал.

