10:54, 14 апреля 2026Россия

Появились подробности о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на российскую многоэтажку

Один из пострадавших при атаке ВСУ на Елец находится в тяжелом состоянии
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Один из раненных при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоэтажку в Ельце Липецкой области находится в тяжелом состоянии. Подробности о пострадавших появились в Telegram-канале правительства российского региона.

За самочувствием еще двоих пострадавших следят врачи. На данный момент их состояние оценивается как стабильное. Еще одному человеку госпитализация не потребовалась.

Как заверил мэр города Вячеслав Жабин, жителям, чьи квартиры оказались серьезно повреждены во время прилета украинских беспилотников, предоставят временное размещение. «Оценка ущерба продолжается», — добавил чиновник.

Атака на Елец была совершена в ночь на 14 апреля. Сообщалось, что пострадали пять человек, одну женщину спасти не удалось. Масштабные разрушения после удара ВСУ сняли на видео.

