20:03, 14 апреля 2026Культура

Продюсер назвал причину отказа Пугачевой от визита в Россию

Продюсер Дворцов: Алла Пугачева отложила приезд в Россию из-за сообщений в СМИ
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов объяснил, почему певица Алла Пугачева решила изменить планы и не посещать Россию в апреле. Его комментарий передает РИА Новости.

«Алла Борисовна хотела, чтобы ее визит в Россию прошел в формате "инкогнито". Она не хотела, чтобы о ее приезде знали», — пояснил медиаменеджер.

До этого продюсер сообщил, что Пугачева посетит страну 15 апреля, в день своего рождения. Дворцов заявил, что поездка связана не только с праздником, но и с необходимостью решить «текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности». Концертный директор певицы Елена Чупракова опровергла эту информацию.

Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году. Известно, что артистка вместе с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и двумя детьми проживает на Кипре. В последний раз о приезде певицы в Москву сообщалось в ноябре 2023 года.

