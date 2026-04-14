19:56, 14 апреля 2026Мир

Раскрыты последствия победы Мадьяра для США

Шеин: После победы Мадьяра Трамп лишится идейно близкого политика в Европе
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Проигрыш Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии принципиально изменит отношения Будапешта с рядом стран и, возможно, с Россией. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики Сергей Шеин.

Эксперт обратил внимание, что у Евросоюза (ЕС) появится более удобный партнер в лице нового правительства Венгрии. В частности, вопросы, связанные с поддержкой Украины, будут протекать более благоприятно с точки зрения Брюсселя. В свою очередь, Вашингтон лишится политика, идейно близкого президенту США Дональда Трампу. Из-за этого глава Белого дома потеряет рычажок влияния на внутреннее развитие ЕС.

«Я думаю, что это повод для того, чтобы ему с большей яростью опять критиковать европейцев с точки зрения НАТО и текущих претензий, которые у него есть. Потому что теперь там одни враги для него. Я не думаю, что [лидер победившей на выборах партии «Тиса» Петер] Мадьяр и его партия — проукраинские, но они вынуждены будут считаться с теми вопросами, которые есть в украинско-венгерских отношениях», — сказал Шеин, добавив, что первые месяцы «Тиса» будет более ориентирована на Брюссель.

Ранее Мадьяр сделал важные заявления об отношениях с Россией и возможных в них переменах. В первую очередь, подчеркнул он, Будапешт намерен и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует поздравлять Мадьяра с победой его партии на парламентских выборах. Венгрия — недружественная России страна.

    Последние новости

    Появились подробности о взрыве на пороховом заводе в столице российского региона

    В Австралии визит принца Гарри с супругой описали фразой «используют страну как банкомат»

    В Госдуме призвали не ждать резкого повышения цен на интернет

    Россиянка подавилась пирожным и потребовала полмиллиона рублей компенсации

    ВСУ заминировали границу с Приднестровьем

    Россиянам подсказали способы справиться с «весенними обострениями»

    Россиянка описала обратное течение на Бали фразой «муж начал уходить под воду»

    Деталь на штанах Диброва привлекла внимание публики после скандала с расстегнутой ширинкой

    Дэниэл Рэдклифф назвал лучший и худший фильмы из франшизы «Гарри Поттер»

    Лишенный гражданства России комик приехал в США и столкнулся с неожиданной реакцией зала

    Все новости
