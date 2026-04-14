Россиянам назвали признаки матраса-убийцы

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Онколог Владимир Ивашков заявил, что несвоевременная замена матраса грозит серьезными проблеми со здоровьем, и назвал признаки матраса-убийцы. Об этом он рассказал россиянам в своем Telegram-канале.

Ивашков отметил, что менять матрас нужно каждые семь-восемь лет, даже если он выглядит нормально. Однако некоторые признаки могут говорить о том, что это необходимо сделать раньше. В частности, матрас нужно заменить, если на нем появились вмятины и провалы. Врач объяснил: если он больше не восстанавливает форму, значит, ночью позвоночник находится в неправильном положении на протяжении восьми часов.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Другим признаком опасного матраса врач назвал появление боли в шее, плечах, поясницы и бедрах после сна на нем. Кроме того, износ материалов может привести к появлению чувства жара по ночам, так как воздух перестает нормально циркулировать. Помимо этого, о том, что матрас пора заменить, может говорить учащение кашля или появление аллергии. Эти симптомы могут возникнуть из-за скопления пылевых клещей, плесени и бактерий.

Ранее терапевт Ольга Чистик объяснила, почему у некоторых людей после обеда возникает сонливость. По ее словам, так происходит, если прием пищи сопровождался большим количеством быстрых углеводов.

    В России начали предупреждать пользователей о включенном VPN. Как это отразилось на работе приложений?

    Неспособность Трампа принять условия по Ирану объяснили

    Путин посетит Китай

    Стало известно о возобновлении санкций США против российской нефти

    В Германии рассказали о требовании Зеленского к Мерцу

    Россиянам назвали признаки матраса-убийцы

    Кайли Дженнер снялась с обнаженной грудью для собственного бренда

    Трамп заявил о завершении операции против Ирана

    Раскрыта тема переговоров по Ирану

    Огненный шар необычного цвета пронесся над одной страной

    Все новости
