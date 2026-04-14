Россиянам назвали признаки матраса-убийцы

Онколог Ивашков заявил, что менять матрас нужно каждые семь-восьмь лет

Онколог Владимир Ивашков заявил, что несвоевременная замена матраса грозит серьезными проблеми со здоровьем, и назвал признаки матраса-убийцы. Об этом он рассказал россиянам в своем Telegram-канале.

Ивашков отметил, что менять матрас нужно каждые семь-восемь лет, даже если он выглядит нормально. Однако некоторые признаки могут говорить о том, что это необходимо сделать раньше. В частности, матрас нужно заменить, если на нем появились вмятины и провалы. Врач объяснил: если он больше не восстанавливает форму, значит, ночью позвоночник находится в неправильном положении на протяжении восьми часов.

Другим признаком опасного матраса врач назвал появление боли в шее, плечах, поясницы и бедрах после сна на нем. Кроме того, износ материалов может привести к появлению чувства жара по ночам, так как воздух перестает нормально циркулировать. Помимо этого, о том, что матрас пора заменить, может говорить учащение кашля или появление аллергии. Эти симптомы могут возникнуть из-за скопления пылевых клещей, плесени и бактерий.

