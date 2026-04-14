Россиянка приодела отца и вызвала восторг пользователей сети

Блогерша и актриса Мария Попова приодела отца и вызвала восторг пользователей сети. Ролик, который впоследствии стал вирусным, появился в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзерша с никнеймом mariya_ya_popova запечатлела на видео мужчину средних лет в темных облегающих штанах со складками, цветной футболке и дутой куртке. «Пап, можно я тебя приодену?» — узнала Попова у него.

Затем россиянка продемонстрировала отца в нескольких образах в примерочной магазина. Так, герой ролика примерил серые свободные брюки, кремовое поло и коричневую куртку. Помимо этого, мужчина позировал в сером свободном костюме и черной обуви. Вместе с тем он также попробовал надеть черную кожаную куртку.

Перечисленные образы сопровождались очками с прозрачными стеклами. При этом отец блогерши танцевал.

Зрители впечатлились удачными нарядами россиянина в комментариях под постом. «Шикарный папа», «Все очень идет. И столько раскованности сразу стало. Шикардос!», «Как же все-таки влияет одежда. Сразу минус несколько лет», «Молодец, доча. Хороший вкус», «Сразу помолодел», — заметили они.

Ранее в апреле внешность бабушки трех внуков покорила россиян. Блогерша зрелого возраста Мария Костромитина показала фигуру в классическом комплекте кофейного оттенка с ярким галстуком, черном платье с открытой спиной и белом костюме с жилетом.

