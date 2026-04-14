Российский «Амур-СПГ» приземлится в Нижней Салде

Баканов: Осуществлен прожиг метанового двигателя ракеты «Амур-СПГ»

Осуществлен прожиг метанового двигателя перспективной российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ», сообщил «Вестям» генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Уже прошел прожиг первого метанового двигателя», — сказал руководитель.

По его словам, поля приземления первой ступени носителя расположены в городе Нижняя Салда Свердловской области.

Ранее в рамках «Недели космоса — 2026» генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин сообщил, что предложения по созданию многоразовой версии тяжелой ракеты «Ангара-А5» не вошли в новый национальный проект по космосу.

Также в апреле первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия запустит первую многоразовую ракету среднего класса «Амур-СПГ».