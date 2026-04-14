09:47, 14 апреля 2026

Российский «Амур-СПГ» приземлится в Нижней Салде

Баканов: Осуществлен прожиг метанового двигателя ракеты «Амур-СПГ»
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Филиппов / Фотохост-агентство РИА Новости

Осуществлен прожиг метанового двигателя перспективной российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ», сообщил «Вестям» генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

«Уже прошел прожиг первого метанового двигателя», — сказал руководитель.

По его словам, поля приземления первой ступени носителя расположены в городе Нижняя Салда Свердловской области.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее в рамках «Недели космоса — 2026» генеральный директор Центра Хруничева Денис Денискин сообщил, что предложения по созданию многоразовой версии тяжелой ракеты «Ангара-А5» не вошли в новый национальный проект по космосу.

Также в апреле первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия запустит первую многоразовую ракету среднего класса «Амур-СПГ».

    «Здесь не обошлось без диверсантов». Появились новые подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

    Россиянам назвали способ сэкономить на поездках в Азию

    Раскрыта цель ударов по Одесской области

    В Крыму задержали следившего за Черноморским флотом агента СБУ

    Украинский военный готовил теракт против высокопоставленного силовика в Москве

    Китай выдвинул план по поддержанию мира на Ближнем Востоке

    Москалькова сообщила о сотнях остающихся пропавшими после вторжения ВСУ россиянах

    Российский криминальный авторитет выступил против администрации колонии

    Вэнс рассказал о страданиях американского народа

    В России нашли способ сделать косметику и одежду почти на треть дороже

    Все новости
