12:35, 14 апреля 2026

Российский флот столкнулся с украинскими судами в Черном море

Минобороны России отчиталось об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Черноморский флот России уничтожил два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ). О столкновении с беспилотными судами сообщили в российском Минобороны в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Других подробностей в ведомстве не привели.

В Минобороны также отчитались, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиабомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 391 беспилотник самолетного типа.

6 апреля сообщалось об отражении атаки ВСУ в северо-восточной части Черного моря. Тогда, по данным ведомства, Черноморский флот уничтожил четыре морских дрона.

В декабре ВСУ атаковали Крым, Геленджик и Новороссийск при помощи беспилотных катеров Sea Baby, управляемых через Starlink. Как выяснили журналисты, такой дрон способен преодолевать до 1000 километров и нести на себе до 450 килограммов боевой части.

