Способность США и Ирана договориться оценили

Политолог Блохин: Переговоры США и Ирана будут сложными и долгими

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что предстоящие переговоры США и Ирана будут сложными и долгими. Свои мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Агентство Reuters, ссылаясь на представителя посольства Ирана в Пакистане, ранее сообщило, что США и Иран могут в конце этой недели или в начале следующей провести новый раунд переговоров в Исламабаде.

«Понятно, что переговоры будут сложными, они будут долгими, по примеру украинских. Вполне возможно, будет несколько раундов переговоров», — сказал Блохин.

По мнению политолога, в медиапространстве стороны будут заявлять о победе и желании вести переговоры с позиции силы. При этом неизвестно, о чем они будут разговаривать за закрытыми дверями.

«Что будет за закрытыми дверями, мы вряд ли узнаем. Поэтому вполне возможно, будет какой-то ограниченный успех, по крайней мере на словах. То есть все будут заявлять о победе, а как в итоге все это дело будет проходить, только время покажет», — подчеркнул Блохин.

Ранее стало известно, что США и Иран оказались в шаге от сделки, но сорвали ее из-за недоверия. Американская сторона настаивала на гарантиях, что Иран никогда не получит ядерное оружие. Иранцы в свою очередь не доверяли намерениям Вашингтона.

Заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук Григорий Лукьянов ранее заявил, что рычаги давления, оставшиеся у США для разблокировки Ормузского пролива, носят исключительно военно-технический характер. По его словам, пространство для компромисса с Ираном практически отсутствует.