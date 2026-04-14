15:52, 14 апреля 2026Экономика

Стал известен возможный ответ Запада на блокировку Ормузского пролива

Reuters: Западные страны обсудят усиление санкций против Ирана 17 апреля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Одной из главных тем предстоящей конференции по Ормузскому проливу станет вопрос усиления санкционного давления на Иран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Встреча пройдет под председательством Франции и Великобритании в пятницу, 17 апреля. Участники обсуждений обсудят возможность введения новых «экономических мер», отметил собеседник агентства, не став раскрывать, о каких именно рычагах давления идет речь.

Среди других тем обсуждений он назвал ситуацию с заблокированными моряками в Персидском заливе и восстановление судоходства в Ормузском проливе с привлечением различных отраслевых экспертов. Кроме того, стороны займутся проработкой способов обеспечения свободы навигации и морской безопасности в акватории Ормузского пролива.

Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
После провала мирных переговоров в Исламабаде президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана, бюджет которого во многом зависит от поступлений с продаж энергоресурсов.

Впрочем, ряд экспертов предупреждает о негативных последствиях такой меры для мировой экономики. Затяжная блокада Ормузского пролива может усилить дефицит предложения нефти на глобальном энергорынке и взвинтить цены на сырье. При таком раскладе мировая экономика, которая еще не оправилась от последствий предыдущих двух кризисов (пандемия коронавируса и начало боевых действий на Украине), может столкнуться с замедлением роста.

