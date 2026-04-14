Стал известен возможный ответ Запада на блокировку Ормузского пролива

Reuters: Западные страны обсудят усиление санкций против Ирана 17 апреля

Одной из главных тем предстоящей конференции по Ормузскому проливу станет вопрос усиления санкционного давления на Иран. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Встреча пройдет под председательством Франции и Великобритании в пятницу, 17 апреля. Участники обсуждений обсудят возможность введения новых «экономических мер», отметил собеседник агентства, не став раскрывать, о каких именно рычагах давления идет речь.

Среди других тем обсуждений он назвал ситуацию с заблокированными моряками в Персидском заливе и восстановление судоходства в Ормузском проливе с привлечением различных отраслевых экспертов. Кроме того, стороны займутся проработкой способов обеспечения свободы навигации и морской безопасности в акватории Ормузского пролива.

После провала мирных переговоров в Исламабаде президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана, бюджет которого во многом зависит от поступлений с продаж энергоресурсов.

Впрочем, ряд экспертов предупреждает о негативных последствиях такой меры для мировой экономики. Затяжная блокада Ормузского пролива может усилить дефицит предложения нефти на глобальном энергорынке и взвинтить цены на сырье. При таком раскладе мировая экономика, которая еще не оправилась от последствий предыдущих двух кризисов (пандемия коронавируса и начало боевых действий на Украине), может столкнуться с замедлением роста.