Татьяну Тарасову госпитализировали из-за осложнений после ОРВИ

Стала известна причина госпитализации Татьяны Тарасовой. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства сообщил, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию была госпитализирована из-за последствий ОРВИ. Отмечается, что к настоящему моменту она пошла на поправку и общается с родными. На днях Тарасова попала в реанимацию.

Ранее тренер заявила, что ничто не может побудить ее уехать в другую страну. «Мне уже много лет, и я почти всю жизнь прожила в нашей стране», — отметила она. Тренер добавила, что считает одним из лучших решений в своей жизни работать в США в 1990-е.

До этого заслуженный тренер СССР прокляла Международный союз конькобежцев (ISU) за решение, так как российские спортсмены даже в случае допуска летом могут не успеть подготовиться к новому сезону. «Хочется, чтобы и с их детьми так поступили», — сообщила она.