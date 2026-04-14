17:41, 15 апреля 2026Спорт

Стала известна причина госпитализации Татьяны Тарасовой

Владислав Уткин
Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Стала известна причина госпитализации Татьяны Тарасовой. Об этом сообщает ТАСС.

Источник агентства сообщил, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию была госпитализирована из-за последствий ОРВИ. Отмечается, что к настоящему моменту она пошла на поправку и общается с родными. На днях Тарасова попала в реанимацию.

Ранее тренер заявила, что ничто не может побудить ее уехать в другую страну. «Мне уже много лет, и я почти всю жизнь прожила в нашей стране», — отметила она. Тренер добавила, что считает одним из лучших решений в своей жизни работать в США в 1990-е.

До этого заслуженный тренер СССР прокляла Международный союз конькобежцев (ISU) за решение, так как российские спортсмены даже в случае допуска летом могут не успеть подготовиться к новому сезону. «Хочется, чтобы и с их детьми так поступили», — сообщила она.

    Последние новости

    Минобороны России выпустило заявление о действиях Европы на фоне роста потерь ВСУ

    Врач предупредила о неочевидной опасности поцелуев

    Стало известно о смерти создателя московской школы сюрреализма

    Россиянам назвали минимальную цену загородного дома

    В Грузии сравнили армии республики и стран НАТО

    Психолог рассказала о влиянии ЕГЭ на психику детей

    Мужчина купил лотерейный билет и выиграл картину Пикассо за миллион евро

    Спасенный медведь Степан обзавелся новым домом с бассейном

    Сумма арестованных активов главы российского агрохолдинга превысила 6,7 миллиарда рублей

    Россиянам раскрыли модное сочетание в одежде

    Все новости
