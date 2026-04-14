Трамп прокомментировал проигрыш Орбана на выборах

Трамп о проигрыше Орбана на выборах в Венгрии: Он был моим другом

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проигрыш Виктора Орбана на парламентских выборах, которые прошли в Венгрии 12 апреля. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

«Ну, он был моим другом. Это были не мои выборы, но он был моим другом. Он хороший человек. Он хорошо справился с иммиграцией. Он не позволил людям приехать и разрушить его страну, как это сделала Италия», — ответил американский лидер на вопрос, расстроен ли он поражением Орбана.

25 марта Трамп выступил в поддержку Орбана, отметив, что тот является сильным лидером, который добивается результатов. Он подчеркнул, что во время его президентства отношения между Вашингтоном и Будапештом достигли новых высот во многом именно благодаря действующему венгерскому премьер-министру.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой его партии на парламентских выборах.