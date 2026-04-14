20:06, 14 апреля 2026

Трамп прокомментировал проигрыш Орбана на выборах

Виктория Кондратьева
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Президент США Дональд Трамп прокомментировал проигрыш Виктора Орбана на парламентских выборах, которые прошли в Венгрии 12 апреля. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

«Ну, он был моим другом. Это были не мои выборы, но он был моим другом. Он хороший человек. Он хорошо справился с иммиграцией. Он не позволил людям приехать и разрушить его страну, как это сделала Италия», — ответил американский лидер на вопрос, расстроен ли он поражением Орбана.

25 марта Трамп выступил в поддержку Орбана, отметив, что тот является сильным лидером, который добивается результатов. Он подчеркнул, что во время его президентства отношения между Вашингтоном и Будапештом достигли новых высот во многом именно благодаря действующему венгерскому премьер-министру.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует поздравлять лидера венгерской оппозиции Петера Мадьяра с победой его партии на парламентских выборах.

    Последние новости

    Появились подробности о взрыве на пороховом заводе в столице российского региона

    «Новая жизнь» утонула в фекалиях

    В Австралии визит принца Гарри с супругой описали фразой «используют страну как банкомат»

    В Госдуме призвали не ждать резкого повышения цен на интернет

    Россиянка подавилась пирожным и потребовала полмиллиона рублей компенсации

    ВСУ заминировали границу с Приднестровьем

    Россиянам подсказали способы справиться с «весенними обострениями»

    Россиянка описала обратное течение на Бали фразой «муж начал уходить под воду»

    Деталь на штанах Диброва привлекла внимание публики после скандала с расстегнутой ширинкой

    Дэниэл Рэдклифф назвал лучший и худший фильмы из франшизы «Гарри Поттер»

    Все новости
