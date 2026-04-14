В ЕС раскритиковали блокировку Ормузского пролива США

Аль-Ануни: Блокировка США Ормузского пролива наносит огромный ущерб

Блокировка США Ормузского пролива наносит огромный ущерб. Об этом заявил представитель дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Анвар Аль-Ануни, его слова передает РИА Новости.

«ЕС отвергает любые меры, ограничивающие свободу судоходства, гарантированную международным правом», — подчеркнул он.

13 апреля Соединенные Штаты объявили о начале блокады Ормузского пролива. Эта мера коснется только судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. При этом действия Военно-морских сил США не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.