14:50, 14 апреля 2026Мир

В ЕС раскритиковали блокировку Ормузского пролива США

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Thomas Frey / picture alliance via Getty Images

Блокировка США Ормузского пролива наносит огромный ущерб. Об этом заявил представитель дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Анвар Аль-Ануни, его слова передает РИА Новости.

«ЕС отвергает любые меры, ограничивающие свободу судоходства, гарантированную международным правом», — подчеркнул он.

13 апреля Соединенные Штаты объявили о начале блокады Ормузского пролива. Эта мера коснется только судов, следующих в порты Ирана или выходящих из них. При этом действия Военно-морских сил США не затронут корабли, направляющиеся в другие страны Персидского залива.

