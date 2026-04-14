В ЕС раскритиковали американскую блокаду иранских портов

CNN: Глава Евросовета Кошта раскритиковал блокаду США иранских портов

Председатель Европейского совета Антониу Кошта в интервью телеканалу CNN раскритиковал военную блокаду США иранских портов.

«Блокада никогда не может быть ответом», — заявил глава Евросовета.

Кошта также допустил, что меры по обеспечению судоходства в Ормузском проливе можно реализовать без одобрения Совета Безопасности ООН — например, через создание специальной коалиции. По его мнению, такие инициативы могут быть осуществлены в рамках не военного, а мирного подхода.

После провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.