В Кремле ответили на заявление Мадьяра о звонке Путину

Песков: У России есть взаимная готовность к диалогу с Венгрией

У Москвы есть взаимная готовность к диалогу с Будапештом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя первые заявления лидера победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петера Мадьяра, передает РИА Новости.

«Пока что мы можем с удовлетворением отмечать, насколько мы понимаем, готовность вести прагматичный диалог. В данном случае у нас есть взаимная готовность», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Мадьяр после победы на выборах делает много заявлений, но нужно дождаться первых конкретных шагов нового правительства Венгрии.

13 апреля Петер Мадьяр сделал важные заявления об отношениях Венгрии с Россией. В частности, он подчеркнул, что Будапешт будет и дальше поддерживать прагматичные отношения с Москвой. Мадьяр также отметил, что готов принять звонок от президента России Владимира Путина, однако звонить первым не планирует.