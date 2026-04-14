09:27, 14 апреля 2026

В МИД России высказались о пасхальных хотелках Зеленского

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Предложение украинского лидера Владимира Зеленского продлить режим прекращения огня в период пасхального перемирия не получило поддержки, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжали атаки на российскую территорию. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА Новости.

«Хотелки Зеленского о том, что хорошо бы продлить режим прекращения огня, были как-то услышаны, и то только в кругах Зеленского, что не имело под собой ни малейших оснований. Украина не прекращала обстрелы практически на всех направлениях. Несколько была сбавлена интенсивность», — сказал он.

В ночь на 13 апреля завершилось перемирие, которое объявил в связи с Пасхой российский лидер Владимир Путин. По сообщению пресс-службы Минобороны, за период временного прекращения огня была зафиксирована 1971 попытка атак со стороны ВСУ.

Как подчеркнул Мирошник, Украина доказала, что слова Зеленского о зеркальном соблюдении пасхального перемирия являются пустышкой. Киев не выполнил никаких обязательств в рамках перемирия.

