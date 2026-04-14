Валуев одной фразой оценил отказ сборной Украины играть с Россией на Кубке мира

Валуев: Отказ играть с Россией не делает чести сборной Украины по водному поло

Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы России Николай Валуев оценил отказ сборной Украины по водному поло играть с командой России во втором дивизионе Кубка мира на Мальте. Его слова приводит Sport24.

«Перфоманс, который не делает им чести», — заявил Валуев.

Сборная Украины отказалась участвовать в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира с российской командой. Ей было присуждено техническое поражение со счетом 5:0.

Тренер сборной Украины Алексей Шведов объяснил бойкот матча. Он заявил, что его команда не может играть против страны-агрессора.