Тренер сборной Украины объяснил бойкот матча с Россией

Тренер сборной Украины по водному поло объяснил бойкот матча с Россией

Тренер сборной Украины по водному поло Алексей Шведов объяснил бойкот матча с Россией на Кубке мира. Его слова приводит «Трибуна».

«То решение, которое мы приняли, было единственно правильным, потому что играть против агрессора, который уничтожает нашу страну, мы просто не имеем морального права. Все спортсмены и все команды, которые находятся здесь, — на нашей стороне», — заявил Шведов.

Сборная Украины отказалась участвовать в матче за седьмое место во втором дивизионе Кубка мира по водному поло с российской командой. Ей было присуждено техническое поражение со счетом 5:0.

Помимо этого, бюро Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) объявило о решении допустить россиян и белорусов к турнирам с флагом и гимном. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.