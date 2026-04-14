13:13, 14 апреля 2026Наука и техника

Выявлена скрытая причина ослабления костей

Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chinnapong / Shutterstock / Fotodom

Ген, связанный с риском болезни Альцгеймера, может незаметно ухудшать качество костей у женщин. К такому выводу пришли ученые, чье исследование опубликовано в журнале Advanced Science.

Речь идет о варианте гена APOE4 — одном из ключевых факторов риска развития нейродегенеративных заболеваний. В экспериментах выяснилось, что он влияет не только на мозг, но и на костную ткань. Причем изменения происходят на молекулярном уровне и не фиксируются стандартными методами диагностики, такими как измерение плотности костей.

Исследование показало, что у самок мышей с этим геном нарушается работа остеоцитов — клеток, которые поддерживают прочность костей. В результате ухудшается их внутренняя структура, хотя внешне кость может выглядеть нормальной. Это означает, что риск хрупкости может оставаться скрытым до появления переломов.

Ученые также обнаружили, что в костной ткани присутствует большое количество белков, связанных с заболеваниями мозга, включая те, которые участвуют в развитии болезни Альцгеймера. Это указывает на более тесную связь между состоянием мозга и костей, чем считалось ранее.

Ранее ученые выяснили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний повышает вероятность переломов.

