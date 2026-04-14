Мендель удивилась заявлению Зеленского о положении ВСУ в зоне боевых действий

Бывшая пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель возмутилась его попыткам убедить мир в успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий. Своим мнением она поделилась на своей странице в социальной сети X.

«В то время как миллионы людей здесь в очередной раз аплодировали вчерашней речи Зеленского о предполагаемых достижениях Украины на передовой, российские войска продвинулись вперед в Сумской области», — написала она.

Бывший пресс-секретарь назвала высказывания главы Украины сюрреализмом, поскольку информация о потерянных позициях и людях приходит ежедневно, но крупные издания продолжают писать об успехах Украины.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что предложение Владимира Зеленского продлить режим прекращения огня в период пасхального перемирия не получило поддержки, так как ВСУ продолжали атаки на Россию.