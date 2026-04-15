Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:30, 15 апреля 2026

Американский «Цербер» B-21 впервые полностью показали на фото

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Northrop Grumman

Новый малозаметный самолет B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США впервые показали на фото, которое полностью демонстрирует верхнюю часть стратегического бомбардировщика. Об этом пишет TWZ.

Снимок, предоставленный компанией Northrop Grumman, сделали в ходе недавних испытаний по дозаправке в воздухе первого B-21 с собственным именем Cerberus («Цербер»). Ранее производитель частично демонстрировал лишь переднюю часть и борт самолета. В пресс-релизе компании отметили, что в производственную инфраструктуру вложили более пяти миллиардов долларов. Это позволит доставить первые самолеты на авиабазу Эллсуорт в 2027 году.

В публикации напомнили, что B-21 меньше строевых стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. При этом новая модель обладает большей дальностью полета. «Судя по изображениям инверсионных следов и общим чертам конструкции, у B-21, скорее всего, два двигателя, а не четыре, как у его предшественника», — пишет TWZ.

Автор предположил, что длина фюзеляжа B-21 сравнима с длиной истребителя F-15. Размах крыла бомбардировщика оценивают в 44-47 метров.

В марте ВВС США сообщили, что совместный полет B-21 и самолета-заправщика KC-135 Stratotanker продлился 5,5 часа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok